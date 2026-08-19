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Rzeszów

Kolejni poszkodowani w wypadku na Węgrzech wrócili do Polski

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Samolot wylądował w Jasionce
Pierwsi pasażerowie z wypadku autokaru na Węgrzech wylądowali na lotnisku w Jasionce
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Przed południem na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem wylądował samolot z drugą grupą poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Jak poinformowała podczas porannego briefingu prasowego wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, w środę do Polski ma wrócić 12 osób.

- Dwa zespoły będą lądować dzisiaj dwukrotnie, czyli cztery razy, cztery takie loty. W każdym samolocie będą trzy osoby. Karetki pogotowia ratunkowego są przygotowane do transportu - przekazała rano wojewoda. Pierwszy z samolotów wylądował w Jasionce około godziny 11. Na płycie na poszkodowanych czekały trzy karetki.

Kubas-Hul tłumaczyła, że każda z osób została przypisana do właściwego oddziału w rzeszowskich szpitalach. Dopytana, o jakie oddziały chodzi odpowiedziała, że w większości na oddziały ortopedyczne i chirurgii ogólnej. Jest także jedna pacjentka, która trafi na oddział chirurgii szczękowej.

Dopytywana o ich stan powiedziała, że jest dobry, umożliwiający transport do Polski. - Ale wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach - dodała.

Wojewoda poinformowała także, że zaplanowane na środę loty będą się odbywać o różnym czasie, mają zakończyć się w godzinach popołudniowych.

W węgierskich szpitalach pozostaje pięć osób

Przekazała także, że obecnie w szpitalach na terenie Węgier pozostaje pięć osób, w tym dwie osoby w Egerze i trzy w Miszkolcu. Jedna z tych osób zostanie jeszcze w tym tygodniu wypisana i przetransportowana do Polski. Natomiast cztery osoby, na obecną chwilę ze względu na stan zdrowia, nie mogą być transportowane.

- Jeżeli tylko będą wskazania lekarzy, że stan zdrowia na tyle się poprawia, że możemy naszych mieszkańców przewieźć do Polski, to kolejne takie transporty będą organizowane - zapewniła.

Wojewoda pytana o to, czy wszystkie dokumenty osób nieżyjących dotarły już do Polski i czy będą mogły się rozpocząć transporty ciał, poinformowała, że urzędnicy jeszcze czekają na dwa oficjalne dokumenty, ale wszystkie ciała zostały zidentyfikowane.

- Robimy wszystko, żeby jak najszybciej sprowadzić ciała do Polski. Będę państwa informować o czynnościach, które podejmujemy - powiedziała.

Zastrzegła jednocześnie, że w pierwszej kolejności o terminie i sposobie transportu ciał zostaną poinformowane rodziny ofiar, a dopiero później informacje zostaną podane opinii publicznej. Nie umiała odpowiedzieć, czy stanie się to jeszcze w tym tygodniu. - Wierzcie mi państwo, że robimy wszystko, żeby to było najszybciej, jak tylko jest to możliwe - powtórzyła.

Od poniedziałku przyloty do Polski

W poniedziałek wieczorem na lotnisku w Jasionce wylądował samolot z pierwszą grupą Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Do kraju wróciło 21 poszkodowanych. Spośród pięciu osób, które w poniedziałek zostały przewiezione do rzeszowskich szpitali, dwie już zostały wypisane do domów.

Karetki na płycie lotniska w Jasionce, gdzie wylądował samolot z pierwszą grupą Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech
Karetki na płycie lotniska w Jasionce, gdzie wylądował samolot z pierwszą grupą Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: Darek Delmanowicz/PAP

Wojewoda dodała także, że na miejscu na Węgrzech pracuje od wczoraj polska psycholog, która spotyka się z rodzinami. Rozmowę z psycholog mają zapewnioną także pacjenci, którzy są przygotowywani do transportu. Z pomocy psychologa mają możliwość skorzystania również rodziny tych osób. Pomoc psychologiczna udzielana jest też na miejscu, w Polsce, zarówno osobom poszkodowanym w wypadku jak i rodzinom.

Zginęło 12 osób

Do wypadku doszło w niedzielę około godziny 1 na węgierskiej autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części kraju. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski wracających z pielgrzymki do Medziugorje (Bośnia i Hercegowina).

W wyniku wypadku śmierć poniosło 12 osób. Wszystkie ofiary to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krośnie we współpracy ze stroną węgierską. 

Źródło: PAP, TVN24, tvn24.pl
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Tagi:
PodkarpacieWypadkiJasionkaWęgry
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
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