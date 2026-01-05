Zaginęła 14-letnia Kornelia

Nastolatka ma około 165 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma zielone oczy i długie brązowe włosy. Nosi okulary korekcyjne.
W dniu zaginięcia ubrana była w czarną kurtkę, brązowy sweter, jasne jeansy i białe sportowe buty marki Adidas. Miała przy sobie dużą turkusową walizkę.
Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w odnalezieniu zaginionej, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Jarosławiu pod numerem telefonu 47 824 13 10 lub z najbliższą jednostką policji - numer alarmowy 112.
Autorka/Autor: ms
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Jarosławiu