Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Zaginęła 14-letnia Kornelia

Zaginiona 14-latka
Powiat jarosławski (Podkarpacie)
Źródło: Google Maps
Policjanci z Jarosławia szukają zaginionej 14-letniej Kornelii Maligi, mieszkanki miasta. Nastolatka 4 stycznia około godziny 11 wyszła z domu i do tej pory nie wróciła, nie skontaktowała się też z rodziną.

Nastolatka ma około 165 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma zielone oczy i długie brązowe włosy. Nosi okulary korekcyjne.

W dniu zaginięcia ubrana była w czarną kurtkę, brązowy sweter, jasne jeansy i białe sportowe buty marki Adidas. Miała przy sobie dużą turkusową walizkę.

Zaginiona 14-latka
Zaginiona 14-latka
Źródło: KPP w Jarosławiu

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w odnalezieniu zaginionej, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Jarosławiu pod numerem telefonu 47 824 13 10 lub z najbliższą jednostką policji - numer alarmowy 112.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Jarosławiu

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaPodkarpacieZaginione osoby
Czytaj także:
dolar zloty shutterstock_346360979
Tak wydarzenia w Wenezueli mogą wpłynąć na złotego
BIZNES
Pilne
Dwie Polki ranne w pożarze w kurorcie. Najnowsze informacje
Polska
Wypadek na Dworcu Centralnym (zdj. ilustracyjne)
Wypadek na Dworcu Centralnym. Pociągi opóźnione
WARSZAWA
Malaga
Francis uderza w Andaluzję. Będziemy pod jego wpływem
METEO
Nocna akcja w Jaskini Egzotycznej
Grotołaz nie wrócił z jaskini. Nocne poszukiwania
Katowice
parking samochody
Kierowcy sądzili, że płacą za parkowanie. Pieniądze trafiały do oszustów
Kraków
Ofiarami mrozów najczęściej padają osoby bezdomne
Kolejne ofiary mrozu. Apel służb o czujność
Najnowsze
shutterstock_2416394987_1
Oparzenia to więcej niż uraz skóry. "Wpływ na cały organizm"
Zdrowie
GettyImages-1821107484
Elon Musk porównał Wenezuelę do Polski. "To jest cała różnica"
Świat
Żądał od ekspedientek pieniędzy, miał przy sobie nóż
Żądał od ekspedientek pieniędzy, miał przy sobie nóż. Nagranie z monitoringu
Lubuskie
Policjanci zatrzymali mężczyznę
"Liczyłem, że sobie pójdziecie". Nie poszli
WARSZAWA
imageTitle
Odliczanie przed kwalifikacjami w Bischofshofen. Trwają treningi
RELACJA
Policja pokazała nagranie z miejsca zdarzenia
Cztery ciała w kamienicy. Jest pierwszy akt oskarżenia
WARSZAWA
Wołodymyr Zełenski i Wasyl Maluk
Generał Maluk odchodzi. Na czele SBU stanie szef elitarnego oddziału "A"
Świat
Utrudnienia na pierwszej linii metra (zdj. ilustracyjne)
Utrudnienia w metrze, trzy stacje zamknięte
WARSZAWA
shutterstock_33186220
Polskie biuro podróży odwołuje wycieczki. "Ze względu na dobro i bezpieczeństwo klientów"
BIZNES
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Przewrócił się na chodniku w centrum miasta. Nie udało się go uratować
Białystok
Magdalena Fręch pokonała w Brisbane Marketę Vondrousovą
Ponad trzy godziny walki. Fręch pokonała mistrzynię Wimbledonu
EUROSPORT
Maduro
Aktywa Maduro pod lupą. Szwajcaria podjęła decyzję
BIZNES
2025-03-15T013540Z_1_LVA001779011032025RP1_RTRWNEC_0_7790-BRITAIN-CRASH-TANKER-MORNING-CLIP1-0006
Rzucił się na pomoc matce z córką, nie żyje. "Bezinteresowny bohater"
Świat
Sąd federalny na Manhattanie w Nowym Jorku. To tu Maduro ma usłyszeć zarzuty
Maduro i jego żona przed sądem. Dyktatorowi grozi nawet dożywocie
Świat
Zwierzęta były wychudzone
Dziewięć zaniedbanych i wychudzonych psów w mieszkaniu. Policja szuka właściciela
Wrocław
Awaria wodociągowa na ul. Wojskowej
Mróz nie odpuszcza. Awarie wodociągowe w kilku dzielnicach
WARSZAWA
Oboje byli w stanie po użyciu alkoholu
Żona przejechała męża samochodem
Rzeszów
Rodzice byli pijani (zdjęcie ilustracyjne)
Byli nietrzeźwi, opiekowali się dziećmi
Białystok
Donald Tusk
"W przeciwnym razie jesteśmy skończeni". Premier apeluje
Świat
Bunkier. Linia obrony Księży Młyn-Oleśnik
8-latka chciała zwiedzić bunkier. Postawiła służby na nogi
Łódź
Przywódca Chin Xi Jinping
"Strategiczna porażka Chin". Media o skutkach uderzenia na Wenezuelę
Świat
Apartamentowiec Wola Księcia Janusza na wizualizacjach
Jak drożeją mieszkania w UE? Polska plasuje się wysoko
BIZNES
shutterstock_2447467127
Biologiczne "piętno" przekazywane przez ojców. Nowe badania o mikroplastiku
Zdrowie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica