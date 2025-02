Nastolatkowie ciężko zranieni w bójce. Areszt dla pięciu zatrzymanych

Pięciu młodych mężczyzn, podejrzanych o udział w bójce trafiło w poniedziałek do aresztów na trzy miesiące. Tak zdecydował sąd w Jarosławiu, przychylając się do wniosków prokuratury. - informuje szefowa jarosławskiej prokuratury prok. Agnieszka Kaczorowska. Chodzi o bójkę, do której doszło w piątek na ulicy Elektrownianej w Jarosławiu. W jej wyniku od ciosów ostrym narzędziem rannych zostało trzech 17-latków. Trafili do szpitali w Jarosławiu i Przemyślu. Stan dwóch jest ciężki, stan trzeciego określany jest jako średni.