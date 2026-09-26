Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

"Odpowiedzią na zło powinny być dobro i przebaczenie"

Martyna Sokołowska
Zespół autorów
Oprac. Filip CzerwińskiMartyna Sokołowska
|
Jeden z poszkodowanych podczas napaści ks. Adrian wygłosił kazanie na mszy świętej sprawowanej w intencji śp. ks. Stanisława Zbojnowicza w kościele rektoralnym pw. św. Mikołaja i św. Stanisława Biskupa w Jarosławiu
Homilię wygłosił ks. Adrian, który odniósł obrażenia w czwartkowym ataku i po udzieleniu pomocy medycznej opuścił szpital
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Polak
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Zło, które się wydarzyło w naszym opactwie, musimy zwyciężyć miłością i przebaczeniem - powiedział podczas sobotniej homilii ksiądz Adrian, zraniony w czwartek przez 31-latka. Ksiądz Stanisław, który próbował odeprzeć atak, zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. - Proszę was o modlitwę za naszego oprawcę i o łaskę nawrócenia dla niego - zaapelował ksiądz Adrian.

Ksiądz Adrian mówił o przebaczeniu i prosił wiernych o modlitwę za niego, rannego księdza Marka oraz zmarłego księdza Stanisława. Szczególnie zwrócił się jednak z prośbą o modlitwę za sprawcę ataku.

- Wybaczamy i prosimy o modlitwę za nas, ale w sposób szczególny proszę was o modlitwę za naszego oprawcę i o łaskę nawrócenia dla niego. Jemu ta modlitwa jest najbardziej potrzebna. Zło, które się wydarzyło w naszym opactwie, musimy zwyciężyć miłością i przebaczeniem - powiedział ks. Adrian.

Jeden z poszkodowanych podczas napaści ks. Adrian wygłosił homilię na mszy świętej sprawowanej w intencji śp. ks. Stanisława Zbojnowicza w kościele rektoralnym pw. św. Mikołaja i św. Stanisława Biskupa w Jarosławiu
Jeden z poszkodowanych podczas napaści ks. Adrian wygłosił homilię na mszy świętej sprawowanej w intencji śp. ks. Stanisława Zbojnowicza w kościele rektoralnym pw. św. Mikołaja i św. Stanisława Biskupa w Jarosławiu
Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Polak

Ksiądz Adrian odniósł się również do narodowości sprawcy. Zaapelował, by nie przenosić odpowiedzialności za jego czyn na innych Ukraińców.

- Chcę was prosić, abyście nie winili narodu, z którego był oprawca, bo zła dokonał konkretny człowiek. Zła dokonała konkretna osoba, która ma swoje imię, swoje życie, która odpowiada za swoje czyny. Dlatego proszę was, abyście nie odpowiadali złem za zło, ale miłością, wsparciem, zrozumieniem i troską - podkreślił.

"Proszę was o szacunek dla ludzi, którzy żyją w naszym opactwie, w naszym mieście, w naszym województwie i w naszym kraju. Proszę was, abyście się wzajemnie szanowali i wspierali jako dwa bratnie narody - dodał.

Marsz Ciszy

Homilia poprzedziła sobotni Marsz Ciszy, który przeszedł ulicami Jarosławia. Wzięło w nim udział kilkaset osób. Uczestnicy wydarzenia przemaszerowali w ciszy z jarosławskiego rynku pod opactwo. Nieśli znicze, kwiaty oraz flagi Polski. W ten sposób uczcili pamięć zmarłego ks. Stanisława Zbojnowicza, który w czwartek został śmiertelnie zraniony na terenie opactwa sióstr Benedyktynek przez 31-letniego obywatela Ukrainy.

Marsz milczenia w Jarosławiu po śmierci księdza Stanisława Zbojnowicza, 26 września 2026 roku
Marsz milczenia w Jarosławiu po śmierci księdza Stanisława Zbojnowicza, 26 września 2026 roku
Źródło zdjęcia: Piotr Polak/PAP

Atak w klasztorze

Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek rano. 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru sióstr Benedyktynek w Jarosławiu, z kuchni wziął nóż kuchenny. Mężczyzna zaatakował pięć osób: czterech mężczyzn oraz kobietę. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł ksiądz Stanisław.

Dwie poszkodowane osoby w stanie ciężkim przebywają w szpitalu w Jarosławiu. Zgodnie z przekazanymi informacjami ich stan od piątku pozostaje stabilny. Ranna kobieta jest hospitalizowana w Przeworsku.

W sobotę Sąd Rejonowy w Jarosławiu zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Decyzją sądu areszt będzie wykonywany w warunkach szpitalnych.

Z ustaleń biegłych psychiatrów wynika, że u mężczyzny stwierdzono ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne, co uniemożliwia przeprowadzenie czynności procesowych i przedstawienie zarzutów.

Według ustaleń prokuratury mężczyzna wjechał do Polski z Niemiec w nocy 23 września przez przejście w Świecku. Zamierzał przekroczyć granicę z Ukrainą w Korczowej. Jego samochód nie miał jednak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ihor M. zostawił go w Korczowej, a do Jarosławia został podwieziony prywatnym samochodem przez przypadkowe osoby. Auto poddano oględzinom i zabezpieczono na potrzeby śledztwa.

Źródło: PAP/tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
województwo podkarpackiePodkarpaciePrzestępstwaZdrowie psychiczne
Czytaj także:
Dwie osoby trafiły do szpitala
To był przedostatni przejazd pociągu tą trasą w tym roku
Białystok
imageTitle
Polak ponownie mistrzem świata w bilardzie. Zgarnął imponujący czek
EUROSPORT
kraków wawel panorama shutterstock_2751511011
Głosowanie w Krakowie. Nowe informacje z Miejskiej Komisji Wyborczej
WYBORY W KRAKOWIE
imageTitle
Szwedzi poważnie osłabieni przed meczem z Polską
EUROSPORT
Płonie hala w Nowej Hucie
Pożar w hali z łatwopalnymi środkami
Kraków
Wypadek w Górkach (powiat garwoliński)
Spłoszony koń wbiegł w grupę osób, dwie trafiły do szpitala
Mazowieckie
imageTitle
183 kolarzy i on. Masażysta w wyścigu o mistrzostwo świata
EUROSPORT
Jerzy Janowicz, półfinalista Wimbledonu. Najlepszy padlista w Polsce
Ten sport przyciąga tłumy. Łatwiej zacząć niż w tenisie
Rafał Kazimierczak
Zabezpieczenia na plaży w stanie Kalifornia Dolna Południowa przed nadejściem huraganu Polo
Żywioł coraz bliżej. "Należy jak najszybciej zakończyć przygotowania"
METEO
Były minister obrony Kazachstanu Dauren Kosanow
14 żołnierzy zginęło w czasie ćwiczeń. Trzy dni później minister stracił stanowisko
Świat
1 godz 2 min
pc
Od "bękarta" do zdobywcy". Jak Wilhelm wywalczył sobie angielski tron?
Sekcja Archeo
Luiz Inacio Lula da Silva
Prezydencki zakaz tuż przed wyborami. "To jest jak rak"
BIZNES
Zginął mężczyzna jadący autem
Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym, nie żyje mężczyzna
Łódź
imageTitle
Hurkacz nie do zatrzymania. Ma półfinał w Chengdu
EUROSPORT
imageTitle
"Sto procent serca, nóg, wszystkiego". Niewiadoma-Phinney zapowiada rewanż
EUROSPORT
Służby w pobliżu bazy RAF Fairford
"Poważny incydent" koło bazy lotniczej. Zatrzymania i ewakuacja
Świat
imageTitle
Siatkarze już w kraju. "Nic dla nas nie jest zakończone"
EUROSPORT
Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić w Moskwie
Chcą do Unii Europejskiej. Przedłużają umowę na gaz z Rosją
BIZNES
W wypadku rannych zostało dwóch nastolatków
Czołowe zderzenie motocyklistów, dwaj nastolatkowie w szpitalu
Lublin
Erupcja Etny sparaliżowało lotnisko w Katanii
Polskie MSZ wydało komunikat dla pasażerów przebywających na Katanii
METEO
Donald Tusk
Tusk: Polska stała się fenomenem
BIZNES
imageTitle
Pechowy sędzia poprowadzi mecz Polaków ze Szwedami
EUROSPORT
27 1045 kawa cl-0005
"W tej sprawie wszyscy musimy mówić jednym głosem"
Polska
Jedna ampułka surowicy kosztuje ponad 1500 złotych
Ampułka dostępna tylko w kilku aptekach. Ratuje życie ludzi i zwierząt
Piotr Krysztofiak
praca, sprzątnie, klamka drzwi, dezynfekcja
Zauważyli, że znikają pieniądze. Podejrzenie padło na sprzątaczkę
WARSZAWA
Zamek Paiva - Aveiro - Portugalia - naganeva shutterstock_2472398443
Wyspa w cenie mieszkania. Nowy trend
BIZNES
siatka000000000
"Jesteśmy trochę wczorajsi". Tłumy powitały mistrzów
EUROSPORT
Pogoda na 16 dni: zaczynamy lato po lecie
Pogoda na 16 dni
METEO
Kierująca autem nie powinna zasiadać za kierownicą
Zgłosiła, że kierowca może być pijany. On był trzeźwy, ona ma kłopoty
Lubuskie
Protest w obronie koni przed Torem Służewiec
"Stop wiązaniu języków koniom". Protest przed Torem Służewiec
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica