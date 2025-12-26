Nie zatrzymał się przed znakiem, wjechał pod pociąg

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Gorliczyna w powiecie przeworskim na Podkarpaciu. Jak ustalili policjanci, 76–letni kierowca opla corsy nie zatrzymał się przed znakiem STOP i wjechał na tory wprost pod nadjeżdżający pociąg.
Funkcjonariusze przekazali, że zarówno kierujący samochodem, jak i maszynista byli trzeźwi. W wyniku zderzenia nikomu nic się nie stało.
Za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym senior został ukarany mandatem w wysokości 1300 zł oraz 10 punktami karnymi.
Apel policji
Jak przypominają policjanci, każde przekroczenie torów – niezależnie od tego, czy przejazd jest strzeżony, czy nie – wymaga od kierowcy pełnej koncentracji. – Przejazd kolejowy to miejsce, gdzie nawet chwila nieuwagi może mieć tragiczne skutki. Warto się zatrzymać, upewnić, że nic nie nadjeżdża i dopiero wtedy ruszyć dalej. To może uratować życie – mówią policjanci.
Kolejny raz apelują do kierowców o przestrzeganie przepisów i zachowanie szczególnej ostrożności przy zbliżaniu się do torów.
Autorka/Autor: ms
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Przeworsku