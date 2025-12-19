Z półrocznym synem miała pojechać do galerii handlowej. Szuka jej policja

Do zdarzenia doszło w powiecie dębickim na Podkarpaciu Źródło: Google Maps

W piątek policjanci z Dębicy poinformowali o poszukiwaniach 17-letniej Wiktorii Siepierskiej z miejscowości Głowaczowa. "Z informacji uzyskanych przez policjantów wynika, że zaginiona kobieta wraz z półrocznym synem miała udać się wczoraj do jednej z rzeszowskich galerii. Ostatni kontakt telefoniczny miał miejsce wczoraj (czwartek - red.) przed godziną 21. Od tamtej pory z zaginioną nie było żadnego kontaktu" - poinformowali funkcjonariusze w komunikacie.

Rysopis zaginionej i prośba o kontakt

17-latka ma około 160 centymetrów wzrostu, długie ciemne blond włosy, ma szczupłą sylwetkę i oczy koloru brązowego. W dniu zaginięcia była ubrana w niebieską kurtkę, szare spodnie i białe adidasy. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanej kobiety.

Wszyscy, którzy wiedzą, gdzie 17-latka może przebywać lub mają informacje na jej temat, proszeni są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Dębicy pod numerem telefonu 48 8228 310 lub numerem alarmowym 112.

Policja szuka zaginionej 17-latki Źródło: policja Dębica

