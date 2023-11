19-latka potrąciła na przejściu 14-latkę

19-letnia kierująca bmw potrąciła na przejściu dla pieszych 14-latkę. Do zdarzenia doszło w Dębicy (woj. podkarpackie). Poszkodowana z obrażeniami trafiła do szpitala. Kierująca pojazdem była trzeźwa. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 14 na ulicy Strażackiej w Dębicy. Służby otrzymały informację o potrąceniu pieszej na oznakowanym przejściu dla pieszych.

Nie zachowała ostrożności i potrąciła nastolatkę

Policja apeluje i przypomina

Policja przypomina, że znak określający „przejście dla pieszych” zobowiązuje kierowcę do zwolnienia i zachowania szczególnej ostrożności. "Apel o ostrożność i rozwagę kierujemy również do pieszych, by nie wchodzili bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Nawet na przejściu dla pieszych należy upewnić się, czy kierujący zdąży wyhamować. Oczywiście to pieszy ma pierwszeństwo, ale kierujmy się zawsze zasadą ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu" - zaznaczyła policja.