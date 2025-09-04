"Straciła panowanie nad pojazdem". 21-latka w szpitalu, 18-latka nie żyje

KPP Jasło

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w środę (3 września) około godz. 9.40 na drodze powiatowej pomiędzy Samoklęskami a Czekajem.

"Z dotychczasowych wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca volkswagenem 21-latka nie dostosowała prędkości do warunków ruchu. Następnie straciła panowanie nad pojazdem, wjechała do rowu i uderzyła w przepust drogowy, wywracając samochód" - informuje w komunikacie policja z Jasła.

Auto po wypadku Źródło: KPP Jasło

Zginęła 18-latka, 21-latka jest w szpitalu

21-latka była trzeźwa. Odniosła obrażenia i została przetransportowana do szpitala. Niestety, na miejscu zginęła 18-letnia pasażerka volkswagena.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia szczegóły wypadku.

W wypadku zginęła pasażerka Źródło: KPP Jasło

OGLĄDAJ: Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne" Zobacz cały materiał