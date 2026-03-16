33-latek zmarł w komendzie policji, dwaj funkcjonariusze skazani

Brzozów (woj. podkarpacie)

Prokuratura Okręgowa w Krośnie oskarżyła dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie o niedopełnienie obowiązków służbowych podczas pełnienia służby w dniach 26-27 lipca 2024 roku. Według śledczych policjanci mieli niewłaściwie przeprowadzić przeszukanie zatrzymanego 33-latka oraz nie zareagować na znalezienie w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych niebezpiecznego przedmiotu, narażając zatrzymanego mężczyznę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

Zarzuty dotyczyły czynów z artykułu 231 paragraf 1 oraz art. 160 par. 2 i 3 Kodeksu karnego.

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Kodeks karny. Art. 231. [Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza]

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Kodeks karny. Art. 160. [Narażenie człowieka na niebezpieczeństwo]

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Brzozowie, ale ten wyłączył się z orzekania. Proces toczył się przed Sądem Rejonowym w Lesku.

33-latek zmarł w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych komendy policji w Brzozowie Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie

Nieprawomocnie skazani

Obaj funkcjonariusze zostali uznani za winnych zarzucanych im czynów i skazani na kary po trzy miesiące pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania na okres dwóch lat. Sąd zobowiązał ich do przestrzegania porządku prawnego w czasie próby, a także zasądził nawiązki na rzecz oskarżycieli posiłkowych oraz obciążył kosztami sądowymi.

Wyrok nie jest prawomocny.

Jak przekazała nam starszy aspirant Joanna Baranowska, pełniąca obowiązki oficer prasowy policji w Brzozowie, policjanci byli zawieszeni w pełnieniu obowiązków na trzy miesiące, ale po tym okresie zostali przywróceni do służby i pracują w brzozowskiej komendzie policji.

- Aktualnie obaj przebywają na zwolnieniu lekarskim - powiedziała nam policjantka.

Śmierć 33-latka w komendzie policji

Nie wiemy, co dokładnie wydarzyło się w budynku brzozowskiej komendy policji, bo śledczy nie udzielali takich informacji.

Wiadomo, że 33-letni mężczyzna został zatrzymany przez policję 26 lipca 2024 roku "w związku z prowadzonym postępowaniem o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad rodziną" - informowała wówczas w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Krośnie. "Wymieniony zatrzymany był z uwagi na konieczność zastosowania wobec niego środków zapobiegawczych" - podano w komunikacie.

W policyjnej celi spędził dwa dni. Zgon mężczyzny stwierdzono 28 lipca. Sekcja zwłok została przeprowadzona trzy dni później, 31 lipca w Katedrze Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Śledczy nie udzielali informacji o wynikach badania.