Śledzisz newsy? Sprawdź się w quizie

Marszałek Włodzimierz Czarzasty Źródło: PAP/Radek Pietruszka/tvn24.pl

Tu wszystko jest jasne. Już przy pięciu na siedem prawidłowych odpowiedzi z przyjemnością i uroczyście poświadczymy, że jesteście ekspertami od bieżących newsów. A w tym tygodniu naprawdę było z czego wybierać. Zapraszamy! Podpowiedzi tradycyjnie poniżej.

"Wolę swoje towarzystwo niż pana". Czarzasty do prezydenta: pamięta pan? Wszyscy polscy medaliści olimpijscy w skokach narciarskich. Fortuna, Małysz, Stoch, Kubacki i Tomasiak Jutta Leerdam pojechała po złoto i rekord olimpijski. Jake Paul nie powstrzymywał łez Siostra prezydenta, zaprzyjaźniony prawnik i młody deweloper. Kto zarobi na marce... Ślub podczas występu Bad Bunny'ego na Super Bowl. Podano szczegóły "Największy ze wszystkich" łuk Trumpa "może stanowić zagrożenie" dla ruchu lotniczego "Dom dobry" z 13 nominacjami do Polskich Nagród Filmowych

Opracował Adam Michejda