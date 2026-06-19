Quiz na początek lata, który może cię zaskoczyć

Z czym kojarzy wam się lato? Wiadomo... Parawany, ciupagi, świeża rybka przy plaży prosto z morza... Południowochińskiego, paragony grozy, niże genueńskie, kolejka do WC przy kolejce do kolejki na Kasprowy. Ale są i mniej oczywiste wybory. Mai Chwalińskiej na przykład kojarzy się z rozwiązywaniem krzyżówek. Dlatego na dobry początek lata przygotowaliśmy quiz. Taki trochę krzyżówkowy i bardzo nieoczywisty. Podejmiecie wyzwanie?
21 czerwca rozpocznie się kalendarzowe lato, a z prognoz TVN24 Meteo wynika, że przywita nas niemal afrykańskim skwarem. My witamy je całkiem polskim quizem, przy którym też możecie się spocić. Ciekawe, kto będzie znał odpowiedź na pytanie numer sześć. Powodzenia.