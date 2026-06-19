Quizy Quiz na początek lata, który może cię zaskoczyć Oprac. Adam Michejda |

Już za chwileczkę, już za momencik! Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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21 czerwca rozpocznie się kalendarzowe lato, a z prognoz TVN24 Meteo wynika, że przywita nas niemal afrykańskim skwarem. My witamy je całkiem polskim quizem, przy którym też możecie się spocić. Ciekawe, kto będzie znał odpowiedź na pytanie numer sześć. Powodzenia.