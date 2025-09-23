Jak dużo masz w sobie jesieniary? Quiz na pierwszy dzień jesieni

Astronomiczna jesień na półkuli północnej rozpoczęła się w poniedziałek. Wtorek jest pierwszym pełnym dniem kalendarzowej jesieni. A jesień meteorologiczną mamy już od 1 września. Ale bez obaw, w quizie nie pytamy o definicje. My szukamy jesiennych klimatów. Też je lubicie? Sprawdźmy!
Jakie było tegoroczne lato w Polsce? Jakiej pogody spodziewać się w pierwsze jesienne dni? Co to znaczy, że rozpoczęła się astronomiczna jesień i co ma z tym wspólnego punkt Wagi? Jakie nowości znalazły się w jesiennej ramówce TVN?
