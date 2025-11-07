Logo strona główna
Nie jesteś miękiszonem? Udowodnij to w naszym quizie

Quiz na 5tek
Tusk do Ziobro: jestem przekonany, że nie chce pan przejść do historii jako "fujara" czy "miękiszon"
Źródło: TVN24
Śpiewać każdy może, to i my spróbujemy. Zapraszamy na całkiem nowy quiz tygodniowy.

Cały ostatni tydzień przeleciał nam śpiewająco. "Byłem na wsi, byłem w mieście, byłem nawet w Budapeszcie" - śpiewał kiedyś wieszcz Sienkiewicz o ulubionej - jak to się modnie mówi - destynacji pewnej specyficznej grupy turystów. Można by dodać, cytatem z innego wieszcza - Kazika - że "turyści tu spędzają przeciętnie osiem lat; mimo, że jeszcze gdzieś indziej jest piękny świat". No, ale to w końcu (zgodnie z piosenką Lady Pank) "zawodowi macherzy od losu", którzy "choćbyś nie chciał, i tak znajdą sposób", więc "choć to logice wbrew, wskazówka cofa się...". I tu można sobie już dośpiewać samemu.

Co zostaje nam, przygniecionym prozą życia? Oczywiście - najnowszy quiz z wydarzeń tygodnia. Podpowiedzi, tradycyjnie, zostawiamy poniżej.

Ile zarzutów grozi Zbigniewowi Ziobrze? Kto pytał Ziobrę o wizytę w domu policji? Co będzie robił Szymon Hołownia? Andrzej traci tytuł księcia, a szlachectwo zyskuje kto? Jak ma na imię żona burmistrza Nowego Jorku? Jaką nazwę nosiła ostatnia pełnia? Czym jest "movember"?

Autorka/Autor: Adam Michejda

Źródło: tvn24.pl

QuizPolitykaSejm
Adam Michejda
Adam Michejda
Dziennikarz tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica