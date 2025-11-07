Nie jesteś miękiszonem? Udowodnij to w naszym quizie

Tusk do Ziobro: jestem przekonany, że nie chce pan przejść do historii jako "fujara" czy "miękiszon" Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Cały ostatni tydzień przeleciał nam śpiewająco. "Byłem na wsi, byłem w mieście, byłem nawet w Budapeszcie" - śpiewał kiedyś wieszcz Sienkiewicz o ulubionej - jak to się modnie mówi - destynacji pewnej specyficznej grupy turystów. Można by dodać, cytatem z innego wieszcza - Kazika - że "turyści tu spędzają przeciętnie osiem lat; mimo, że jeszcze gdzieś indziej jest piękny świat". No, ale to w końcu (zgodnie z piosenką Lady Pank) "zawodowi macherzy od losu", którzy "choćbyś nie chciał, i tak znajdą sposób", więc "choć to logice wbrew, wskazówka cofa się...". I tu można sobie już dośpiewać samemu.

Co zostaje nam, przygniecionym prozą życia? Oczywiście - najnowszy quiz z wydarzeń tygodnia. Podpowiedzi, tradycyjnie, zostawiamy poniżej.

Ile zarzutów grozi Zbigniewowi Ziobrze? Kto pytał Ziobrę o wizytę w domu policji? Co będzie robił Szymon Hołownia? Andrzej traci tytuł księcia, a szlachectwo zyskuje kto? Jak ma na imię żona burmistrza Nowego Jorku? Jaką nazwę nosiła ostatnia pełnia? Czym jest "movember"?