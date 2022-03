czytaj dalej

Rosja atakuje Ukrainę i pojawiają się informacje o próbach przekonania Białorusinów do włączenia się do wojny, którą rozpoczął Władimir Putin. - Nie możecie być mięsem armatnim dla jednej osoby, która pożąda władzy, nie musicie dzielić odpowiedzialności z nim, nie musicie być wrogami wobec naszych sąsiadów - powiedziała w specjalnym wywiadzie w TVN24 liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska, zwracając się do białoruskich żołnierzy.