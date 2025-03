Kto chciał skazania byłego szefa ABW?

W świecie służb specjalnych nie ma jednomyślności, co do tego dlaczego Krzysztof Bondaryk, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w latach 2007-2013, stał się takim wrogiem dla obozu Zjednoczonej Prawicy.

- Niewybaczalne, że na jego służbie zginął w katastrofie smoleńskiej prezydent RP Lech Kaczyński. Po tragedii ABW robiła, co do niej należy, a nie czego oczekiwali politycy PiS - to często powtarzana opinia.