Tenisowy świat podzielony, Rosjanin skorzysta. "Martwi mnie wojna, a nie punkty"

Tydzień po agresji decydenci z Międzynarodowej Federacji Tenisa (ITF) oraz zarządzających żeńskim (WTA) i męskim (ATP) tourem, wspólnie ogłosili, że Rosja i Białoruś do odwołania tracą prawa do organizacji turniejów. Reprezentacje obu państw zostały wykluczone ze wszystkich rozgrywek drużynowych - w tym prestiżowych Billie Jean Cup i Pucharu Davisa, które w ubiegłym roku wygrały reprezentacje Rosji.

Bez symboli, barw, flag czy hymnów

Presji wykluczenia nie było więc nawet wśród samych zawodników. Neutralny status Potapowej wystarczył, by do meczu doszło. Switolina, ubrana w strój w barwach Ukrainy , wygrała. Odpadła w ćwierćfinale. Zdobyte na turnieju pieniądze przekazała ukraińskiemu wojsku.

- Wiadomości o ataku na Ukrainę dotarły do mnie na miejscu. To był szok. Czułem się dziwnie, bo w internecie czytałem doniesienia o tym, co robią Rosjanie na froncie, a na miejscu było pełno zawodników w ciuchach w barwach Rosji - wspomina. - Turniej trwał kilka dni, doskonale wiedzieli, co dzieje się na Ukrainie. A mimo to nadal chodzili w tych ubraniach, wręcz demonstracyjnie - mówi.