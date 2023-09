Willa Plus jak domek letniskowy? Prezes fundacji: działoby się tu więcej, ale…

Do Uścia Gorlickiego w Beskidzie Niskim prowadzą otoczone lasami kręte górskie drogi. Z Krakowa dojazd w to miejsce samochodem zajmuje około 2,5 godziny. To nic w porównaniu z czasem, jaki trzeba poświęcić na pokonanie dystansu z Ostrołęki, położonej przy granicy Mazowsza z Podlasiem. Ponad 500 kilometrów to w jedną stronę aż siedem godzin jazdy. Komunikacją zbiorową - z przesiadkami - kilkanaście. Pociągiem, a następnie autobusem, niektóre warianty połączeń mogą oznaczać dojazd dłuższy niż lot z Warszawy do Nowego Jorku. Wliczając odprawę bagażową.

Tę okolicę zachwalał we wniosku do Ministerstwa Edukacji i Nauki sam Przemysław Zyra - były doradca prezydenta Ostrołęki z PiS, wieloletni działacz Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej i sympatyk Konfederacji. "Jest to lokalizacja bardzo atrakcyjna krajoznawczo, co pozwala na rozwinięcie możliwości edukacyjnych prowadzonych w ramach naszych działań" (pisownia oryginalna – red.) - czytamy we wniosku do MEiN. To też, według fundacji, "okolica bardzo atrakcyjna kulturoznawczo, miejscowość znajduje się na szlaku architektury drewnianej na obszarze Łemkowszczyzny, co stanowi dodatkowy naturalny walor edukacyjny". W Uściu Gorlickim podziwiać można cerkiew św. Paraskewy, a w pobliskich miejscowościach - dziesiątki innych zabytkowych, często prawosławnych, świątyń. W Szymbarku jest skansen.