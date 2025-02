Przeszukali dom Bąkiewicza, zbadali 16 incydentów. Koniec śledztwa

We wrześniu 2024 roku policja weszła do domu Roberta Bąkiewicza, byłego przewodniczącego Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, a także do siedziby stowarzyszenia. Podczas przeszukania zabezpieczyła m.in. nośniki elektroniczne. Śledztwo Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga związane z tamtym przeszukaniem właśnie się zakończyło. Sprawdziliśmy, z jakim skutkiem.