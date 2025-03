Wyeksportowaliśmy część przestępczości, trochę jej sprowadzamy. Policja: jest o niebo lepiej

Oficer KGP: Duże migracje sprzyjają wzrostowi przestępczości. Dziś sami doświadczamy tego, co inne państwa Unii Europejskiej, gdy otwierały granice między innymi przed Polakami w 2004 roku. Ten proces obserwowaliśmy z bliska jako policjanci i ja osobiście, gdy nasi rodacy emigrowali do Wielkiej Brytanii. Ale wracając do pytania, to nie zamierzam stygmatyzować żadnej nacji. To po prostu naturalne, że wśród tych, którzy chcą polepszyć swój byt, znajdą się i przestępcy.