Polscy katolicy mówią biskupom: dość. Umiera Kościół, jaki znaliśmy

Po ostatnich protestach wielu wiernych odejdzie od praktyk religijnych, a przy biskupach pozostanie niewielka, ale silnie zmotywowana grupa katolickich konserwatystów. Kościół będzie tracił "rząd dusz", dlatego biskupi w jeszcze większym stopniu będą próbowali układać się z prawicowym rządem, popadając w polityczne uzależnienie. Po ewentualnej zmianie rządów nie będą już mieli ani posłuchu społecznego, ani władzy. Wiele wskazuje na to, że dopiero wtedy będzie można zacząć poważnie rozmawiać o reformie polskiego Kościoła w duchu papieża Franciszka.

Bajka o żelaznym wilku

"Jeśli Bóg – po latach rozkwitu – dopuści jakieś nieszczęście na nasz Kościół i naszą wiarę, to przyjdzie ono nie z zewnątrz, ale od wewnątrz: z krzykliwej wiary nie w Boga, ale wiary w wiarę" – pisał na początku lat 90. minionego wieku ks. prof. Józef Tischner. Wtedy te słowa brzmiały kompletnie abstrakcyjnie – Kościół cieszył się w społeczeństwie dużym zaufaniem, niekwestionowanym autorytetem dla Polaków był Jan Paweł II, a na niedzielną mszę uczęszczał co drugi Polak. Dziś brzmią jak proroctwo, które właśnie sprawdza się na naszych oczach.

Kilkanaście dni temu protestujący po raz pierwszy po wojnie weszli do kościołów, zakłócając nabożeństwa. Naruszyli tym samym społeczne tabu, które nie pozwalało na antykościelne demonstracje polityczne w przestrzeni sakralnej. - To, że protestujący piszą po murach, wchodzą do kościołów, wymyślają hierarchom, którzy nie zorientowali się jeszcze, że zaszła jakaś zmiana, jest niesłychanie ważne, pozwala bowiem odczarować Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Okazuje się, że pod sutanną, za kadzidlanym obłokiem jest po prostu mały, zły wiedźmiak, który nie ma żadnych kompetencji, ale wszystko wypowiada namaszczonym tonem – skomentował te wydarzenia pisarz Jacek Dehnel.