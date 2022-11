Półprzewodniki są ropą XXI wieku. Gra toczy się o to, czyja armia będzie bardziej "smart"

iPhone, z którego dzwonię do Chrisa Millera, autora wydanej właśnie książki "Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology", ma wbudowany procesor A14 w technologii 5 nanometrów. Składa się z 11,8 miliardów mikroskopijnych tranzystorów wyrytych w krzemie. Na każdym milimetrze tego układu scalonego mieści się ich po 134 milionów.