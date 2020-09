Nauczyciele: Skończymy jak pielęgniarki. To już się dzieje

Nauczycieli, których ze względów organizacyjnych i finansowych zmuszono do pracy w kilku szkołach są tysiące. Jedni potrzebują kilku miejsc pracy, by w ogóle mieć pełen etat. Inni, gdy już go uciułają i tak biorą jeszcze dodatkowe godziny w kolejnych placówkach. Czasem, szczególnie w dużych miastach, by za nauczycielską pensję się utrzymać. A czasem, częściej na wsi, bo dyrektorzy szkół niemal błagają ich, by przyszli do nich pracy. "Jak ty do nas nie przyjedziesz, to kto będzie uczył te biedne dzieci?" – słyszą najczęściej.