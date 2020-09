Pół miliona w jeden dzień. Tak Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi wydaje pieniądze

Podległy resortowi rolnictwa Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi przekazał 60 tysięcy złotych na konto fundacji związanej z zakonem, do którego należy córka dyrektora instytutu - ustalili reporterzy tvn24.pl i magazynu "Czarno na białym" TVN24. Notatka na temat nieprawidłowości, jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, trafiła do ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego. On sam odmówił jednak komentarza i uciekł przed naszą kamerą.