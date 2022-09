Najpierw usunięto "masturbację", potem całą ankietę. Czego minister Czarnek (nie) dowie się o 13-latkach?

Wszystkie te tematy - o których dorośli często nie tylko z dziećmi, ale nawet między sobą nie dyskutują - znalazły się w ankiecie skierowanej do uczniów klas siódmych i ósmych, do której link rozesłały szkołom kuratoria oświaty.

My pytamy krótko: po co?

Niedopuszczalne w badaniach są pytania z tezą, takie jak: "Czy Twoim zdaniem osoby homoseksualne mogą pełnić wszystkie funkcje i stanowiska publiczne?". Dlaczego pytanie to nie dotyczy także osób heteroseksualnych? - Nie trzeba szczególnej wnikliwości, by zobaczyć ukrytą agendę i ideologiczną podszewkę tych badań - komentuje badaczka.

Można zatem założyć, że są szkoły, w których się o masturbacji nie tyle nie rozmawia, co się w ogóle nie mówi. Albo tyle co na lekcjach religii - w kontekście grzechu.

My sprawdziliśmy, kto stoi za badaniem młodzieży i pytaniami do kontrowersyjnej ankiety.

A w obliczu pojawiających się oskarżeń o seksualizację dzieci zapytaliśmy o nie Ministerstwo Edukacji i Nauki . To odpowiada: my nie ingerujemy w pytania, my za nie tylko płacimy.

- Czy to właśnie nie jest ta cała seksualizacja, z którą tak walczą politycy PiS? I co na to minister Czarnek, który tak walczy z rozmawianiem z młodzieżą o seksie? – pyta w liście do redakcji mama ósmoklasistki. Córka dostała ankietę ze szkoły przez e-dziennik, gdy udział w badaniu zareklamowało rzeszowskie kuratorium oświaty.