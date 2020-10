Koronawirus mutuje, szczepionka może w przyszłym roku. Ale na jak długo wystarczy?

To nie był optymistyczny wykład. W ubiegły piątek podczas konferencji naukowej "Bezpieczeństwo w Internecie. Cyberpandemia" dr hab. Andrzej Fal, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i dziekan tamtejszego Wydziału Medycznego UKSW oraz kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych Szpitala MSWiA, nieźle nastraszył słuchaczy. Lekarz, który z chorymi na COVID-19 ma kontakt codziennie, ale jest też na bieżąco z publikacjami naukowymi na temat koronawirusa, nie pozostawił złudzeń: z pandemią będziemy musieli żyć jeszcze kilka lat. Czy rzeczywiście nie ma żadnej nadziei? O to prof. Andrzeja Fala zapytał Szymon Jadczak.

Profesor Andrzej Fal: Samej szczepionki możemy się spodziewać w ciągu pół roku. Tylko potem jest kwestia tego, kto weźmie odpowiedzialność za bezpieczeństwo podawania jej ludziom. Normalnie obowiązkowy okres obserwacji leku przed wprowadzeniem go do użycia w kontekście bezpieczeństwa wynosi przynajmniej rok.

To nie jest mało. W przypadku grypy to jest nawet mniej, jeżeli mówimy o trwałej odporności. W przypadku grypy po mniej więcej sześciu miesiącach ochrona przez szczepienie znika, dlatego szczepimy się co sezon. Czasami lekarze zalecają nawet osobom, które zaszczepiły się we wrześniu, żeby doszczepić się pod koniec lutego.