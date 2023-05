Kierowco, jeśli grasz w tę grę, możesz stracić 3 tysiące złotych

- Dokumenty mam w bagażniku - mówi kierowca do policjantów, którzy chwilę wcześniej zatrzymali go na autostradzie A1. Kiedy wyciąga plecak, a z niego portfel, policjant pyta go, czy wie, jaka jest przyczyna kontroli. Mężczyzna wzrusza ramionami i odpowiada, że "pewnie prędkość". Ożywia się i lekko uśmiecha, kiedy policjant wyprowadza go z błędu: - No właśnie, nie. Panie kierowco, jedziemy autostradą. Ile było pasów ruchu?