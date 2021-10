"To będzie HiT". Czy w liceach zastąpi WoS?

By to pokazać, dla porządku zróbmy krótkie kalendarium ostatnich miesięcy.

15 maja , prezes Jarosław Kaczyński prezentuje Polski Ład : - W szkołach średnich wprowadzimy naukę historii dwoma nurtami, to znaczy historię powszechną i historię Polski. Dla każdego z tych nurtów będzie przeznaczone dwie, trzy, może więcej godzin zajęć w ciągu tygodnia. Będzie to ogromna zmiana.

18 maja , w telewizji publicznej minister Przemysław Czarnek rozwija myśl prezesa: - Nasza młodzież musi wiedzieć, skąd Polska wzięła się w tym miejscu, w wyniku jakich zjawisk. Stąd to rozdzielenie na historię Polski i historię powszechną.

20 maja , wiceminister Tomasz Rzymkowski w Poranku Rozgłośni Katolickich informuje z kolei, że powstanie nowy, odrębny przedmiot - historia Polski XX i XXI wieku. - Musimy się do tego dobrze przygotować, żeby nikt nie stawiał zarzutów, że program jest przygotowany na chybcika, a nauczyciele są nieprzygotowani - komentował.

Ale równocześnie przyznawał, że lekcje mogłyby się rozpocząć już we wrześniu 2022 roku (ta data od tego momentu utrzymuje się w narracjach polityków).

16 sierpnia w wywiadzie dla "Polska the Times" ten sam minister nazywa nowy przedmiot "historia najnowsza Polski XX i XXI wieku". I informuje, że nad podstawami programowymi i programem pracuje już zespół ekspertów.

Pytamy więc m.in., kto, jak i za jakie pieniądze te prace prowadzi, a 7 września Radosław Brzózka , dyrektor biura politycznego szefa MEiN, odpowiada, że minister "współpracuje z wieloma ekspertami. Wśród nich są historycy - doświadczeni dydaktycy szkolni oraz wybitni historycy - naukowcy z różnych ośrodków akademickich. Eksperci nie zostali jeszcze połączeni w sformalizowany zespół". Zero nazwisk.

12 października , wiceminister Dariusz Piontkowski na komisji sejmowej informuje posłów: - W tej chwili nie są prowadzone żadne prace zmierzające do tego, aby zmieniać podstawy programowe poza jednym wyjątkiem – programem nauczania historii.

Chwilę później dyrektor Artur Górecki , odpowiedzialny w ministerstwie za programy i podręczniki, zapewnia ich: - W żadnym wypadku prace nie idą w stronę rozdzielenia dwuwątkowości wykładu historii na historię Polski i historię powszechną. Wydaje mi się, że z dydaktycznego punktu widzenia byłaby to pomyłka.

- Czy prezes Kaczyński to słyszał? - zastanawiam się i czekam na rozwój wydarzeń.

18 października nadal nie wiemy, czego młodzież będzie się uczyła, ale dowiadujemy się, że przedmiot będzie miał inną nazwę. Minister Przemysław Czarnek mówi tygodnikowi "wSieci": "Jesteśmy gotowi, by odzyskiwać pokolenia nieświadomych młodych Polaków. Dlatego uczniowie od pierwszych klas szkół ponadpodstawowych dostaną nowy przedmiot, który będzie się nazywał: historia i teraźniejszość".

Oraz - inaczej niż dyrektor Górecki, ale tak jak prezes Kaczyński: "Niezbędna jest nam nauka historii prowadzona w nowoczesny sposób, podzielona na historię Polski i historię powszechną. Wierzę, że to będzie HiT nie tylko z nazwy".

19 października minister Przemysław Czarnek podsumowuje rok w ministerstwie i jest pytany właśnie o historię. Powtarza, że to realizacja zapowiedzi prezesa. - Mówił o nowoczesnej, nowej formie przekazywania najnowszej historii, drugiej połowie XX wieku i pierwszych dekad wieku XXI - stwierdza minister .

A chwilę później, skonfrontowany przez dziennikarzy z zarzutami m.in. posłów opozycji, że będzie to ideologizowanie młodzieży, odpowiada w swoim stylu: - A skąd ktoś może wiedzieć, że to jest ideologizowanie, jak ja nawet nie wiem, co jest w tym programie. Ja nie wiem, jaki jest program tego nowego przedmiotu, bo nad tym pracują eksperci.