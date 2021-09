Gdy problemem jest ulotka do leku, rozkład autobusów, mapka z pogodą... Kim są współcześni analfabeci?

Co poszło nie tak? Problem zaczyna się w domu, w szkole. Z badań PISA, na które się oglądamy, wynika, że co siódmy 15-latek nie ma wystarczających umiejętności czytelniczych.

- Analfabetyzm? Mamy w Polsce taki problem w 2021 roku? - dziwią się znajomi, gdy mówię, o czym piszę. Gdy pytam, co im się z tym słowem kojarzy, odpowiadają: "chłop pańszczyźniany", "biedne dzieci w krajach globalnego Południa", "trzy krzyżyki zamiast podpisu". Nic o Polsce w 2021 roku.

Tymczasem z dużym prawdopodobieństwem tak oni, jak i czytelnicy tego tekstu codziennie spotykają analfabetów. Tych funkcjonalnych (nie mylić z wtórnymi czy cyfrowymi), którzy co prawda potrafią się podpisać i odkodować słowo, czasem robią to, dukając pod nosem sylaby, ale nierzadko czytając – na pierwszy rzut ucha - szybko i sprawnie, ale... Problem polega na tym, że nie rozumieją tego, co przed chwilą przeczytali. Męczą się nad wykresami, urzędowymi drukami, instrukcjami obsługi. Osoby te bowiem mogą mieć problem nawet z odczytaniem rozkładu jazdy pociągów czy mapki pogodowej.