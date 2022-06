Ekscentryczny indywidualista, popkulturowy pionier. "Elvisem" nadał nowe znaczenie widowisku

Co jest w "Elvisie" takiego, że budzi powszechny zachwyt? Stworzył go Baz Luhrmann, jeden z najbardziej ekstrawaganckich indywidualistów w historii kultury popularnej. Chociaż 59-letni artysta ma na koncie zaledwie sześć pełnometrażowych fabuł, to za każdym razem udowadniał, że granice w sztuce są tylko po to, by je łamać.