Jak długo jeszcze można tak liczyć (na) nauczycieli?

W resorcie edukacji, kierowanym przez ministra Przemysława Czarnka, widzą te braki tak: "W Polsce pracuje 700 tys. nauczycieli. Przyjrzyjmy się danym. To mniej więcej tak, jakby w szkole zatrudniającej 50 nauczycieli, brakowało jednego. To nie dramat, a normalny ruch kadrowy".

Ale na te same dane można spojrzeć zupełnie inaczej. Załóżmy, że w każdej szkole brakuje jednego nauczyciela. Niech to będzie fizyk czy chemik, który uczy tylko siódme i ósme klasy. Powiedzmy razem około 100 uczniów (zwykle jednak więcej). Szkół podstawowych jest w Polsce około 14 tysięcy. Jeśli każda ma kłopot z jednym takim nauczycielem, to oznacza, że co najmniej 1,4 miliona dzieci w Polsce nie będzie miało po rozpoczęciu roku szkolnego jakiejś ważnej lekcji.