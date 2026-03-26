Pożar w restauracji, jedna osoba poszkodowana

Pożar w Złotowie (Wielkopolskie) Źródło: Kontakt24/ Krzysztof

Ogień pojawił się w restauracji wietnamskiej w Złotowie, przy ul. Westerplatte. Zgłoszenie wpłynęło około godziny 13.30. Pożar wybuchł w lokalu na parterze budynku wielorodzinnego.

Jak przekazał rzecznik złotowskiej straży pożarnej asp. Mateusz Wiebskowski, w wyniku pożaru jedna osoba jest poszkodowana. Pierwszej pomocy udzielili jej strażacy, a następnie przekazali załodze pogotowia ratunkowego. Poszkodowana osoba ma lekkie obrażenia.

Przed godziną 15 strażacy poinformowali, że pożar jest już zlokalizowany. Na miejscu wciąż działa dziesięć zastępów.

- Pożar jest opanowany, a strażacy sprawdzają jeszcze pozostałe lokale mieszkalne w tym pięciopiętrowym budynku - wskazał rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej młodszy aspirant Martin Halasz.

