Pożar w restauracji, jedna osoba poszkodowana

Ogień pojawił się w restauracji wietnamskiej w Złotowie, przy ul. Westerplatte. Zgłoszenie wpłynęło około godziny 13.30. Pożar wybuchł w lokalu na parterze budynku wielorodzinnego.
Jak przekazał rzecznik złotowskiej straży pożarnej asp. Mateusz Wiebskowski, w wyniku pożaru jedna osoba jest poszkodowana. Pierwszej pomocy udzielili jej strażacy, a następnie przekazali załodze pogotowia ratunkowego. Poszkodowana osoba ma lekkie obrażenia.
Przed godziną 15 strażacy poinformowali, że pożar jest już zlokalizowany. Na miejscu wciąż działa dziesięć zastępów.
- Pożar jest opanowany, a strażacy sprawdzają jeszcze pozostałe lokale mieszkalne w tym pięciopiętrowym budynku - wskazał rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej młodszy aspirant Martin Halasz.
