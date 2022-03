Znalazł stuletni pistolet. Należał do jego zmarłego ojca

Blisko stuletni pistolet Walther Model 9 trafił do Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie. Broń przekazał zielonogórskiej policji syn jej właściciela.

Do zielonogórskiej policji zgłosił się syn zmarłego mężczyzny. Mężczyzna po śmierci ojca znalazł jego stary pistolet oraz kilka sztuk amunicji.

- Syn zgłosił się do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze oddając policjantom broń, na posiadanie której nie miał pozwolenia - przekazuje Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Pistolet obejrzał pracownik muzeum

Pistolet został zabezpieczony. Okazało się, że to Walther Model 9 z lat trzydziestych XX wieku i ma wartość historyczną. Potwierdził to podczas oględzin pracownik Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie.

- Dyrektor placówki pan Piotr Dziedzic zwrócił się do Komendy Miejskiej Policji Miejskiej w Zielonej Górze z prośbą o przekazanie pistoletu do muzealnych zbiorów. Po zakończeniu postępowania prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze wydał postanowienie o przekazaniu zabezpieczonego pistoletu oraz amunicji do depozytu sądowego i przekazanie na przechowanie Lubuskiemu Muzeum Wojskowemu w Drzonowie - wyjaśnia Barska.