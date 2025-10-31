Logo strona główna
Poznań

Pociąg uderzył w samochód. Kierowca nie żyje

Potrącenie na torach
Do zdarzenia doszło w Zbąszyniu
Źródło: Google Earth
Pociąg uderzył w samochód osobowy na przejeździe kolejowym w miejscowości Zbąszyń (woj. wielkopolskie). Kierowcy nie udało się uratować. Są opóźnienia pociągów.

Do tragicznego wypadku doszło o 3.40 w nocy z czwartku na piątek w miejscowości Zbąszyń w powiecie nowotomyskim. Jak przekazał oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej, pociąg Intercity uderzył w samochód osobowy. W aucie był jedynie kierowca, który zginął na miejscu.

Utrudnienia i komunikacja zastępcza

Dyżurny wielkopolskiej straży podał, że pasażerowie podróżujący pociągiem relacji Warszawa Wschodnia - Świnoujście nie odnieśli obrażeń.

Przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową. 

Autorka/Autor: MAK/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: OSP Zbąszyń

województwo wielkopolskiepociągi
