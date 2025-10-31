Do zdarzenia doszło w Zbąszyniu Źródło: Google Earth

Do tragicznego wypadku doszło o 3.40 w nocy z czwartku na piątek w miejscowości Zbąszyń w powiecie nowotomyskim. Jak przekazał oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej, pociąg Intercity uderzył w samochód osobowy. W aucie był jedynie kierowca, który zginął na miejscu.

Utrudnienia i komunikacja zastępcza

Dyżurny wielkopolskiej straży podał, że pasażerowie podróżujący pociągiem relacji Warszawa Wschodnia - Świnoujście nie odnieśli obrażeń.

Przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową.