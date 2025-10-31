Do tragicznego wypadku doszło o 3.40 w nocy z czwartku na piątek w miejscowości Zbąszyń w powiecie nowotomyskim. Jak przekazał oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej, pociąg Intercity uderzył w samochód osobowy. W aucie był jedynie kierowca, który zginął na miejscu.
📅 31.10.2025 🕤 03:44 🌍 Zbąszyń, ul. Topolowa 🚒 519-51 🚒 519-53 Wyjazd zastępów do wypadku na przejeździe kolejowo -...Posted by Osp Zbąszyń on Thursday, October 30, 2025
Utrudnienia i komunikacja zastępcza
Dyżurny wielkopolskiej straży podał, że pasażerowie podróżujący pociągiem relacji Warszawa Wschodnia - Świnoujście nie odnieśli obrażeń.
Przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową.
Autorka/Autor: MAK/tok
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: OSP Zbąszyń