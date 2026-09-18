Poznań 90-letnia pani Janina odnaleziona, zauważył ją sąsiad i powiadomił rodzinę Aleksandra Arendt-Czekała |

Do zdarzenia doszło w Luboniu Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Informację o poszukiwaniach zaginionej zamieściła w piątek rano poznańska policja.

Pani Janina jest mieszkanką Lubonia pod Poznaniem. 90-latka w czwartek, o godzinie 18 wyszła z domu i już do niego nie wróciła. Nie nawiązała też kontaktu z bliskimi.

Szukali jej policjanci, używali dronów

W mediach społecznościowych opublikowano wizerunek zaginionej. Poszukiwania ruszyły w czwartek. W piątek rano policja opublikowała wizerunek kobiety, a już po godzinie 10 zakończono poszukiwania.

- Kobietę zauważył jej sąsiad. Szła ulicą w pobliżu miejsca zamieszkania. Od razu poinformował rodzinę zaginionej. Kobieta jest w dobrej kondycji. Nie wiadomo, co robiła przez całą noc. Prawdopodobniej trafi prewencyjnie na badania do szpitala - przekazał podkom. Paterski.