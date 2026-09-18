90-letnia pani Janina odnaleziona, zauważył ją sąsiad i powiadomił rodzinę
Informację o poszukiwaniach zaginionej zamieściła w piątek rano poznańska policja.
Pani Janina jest mieszkanką Lubonia pod Poznaniem. 90-latka w czwartek, o godzinie 18 wyszła z domu i już do niego nie wróciła. Nie nawiązała też kontaktu z bliskimi.
Szukali jej policjanci, używali dronów
W mediach społecznościowych opublikowano wizerunek zaginionej. Poszukiwania ruszyły w czwartek. W piątek rano policja opublikowała wizerunek kobiety, a już po godzinie 10 zakończono poszukiwania.
- Kobietę zauważył jej sąsiad. Szła ulicą w pobliżu miejsca zamieszkania. Od razu poinformował rodzinę zaginionej. Kobieta jest w dobrej kondycji. Nie wiadomo, co robiła przez całą noc. Prawdopodobniej trafi prewencyjnie na badania do szpitala - przekazał podkom. Paterski.
Źródło: tvn24.pl