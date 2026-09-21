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Wi

Szybowiec runął na ziemię. Jest wstępny raport komisji

Szybowiec runął na ziemię w okolicy lotniska w Lesznie
Wypadek szybowca. 67-letni pilot nie żyje
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Szybowiec był sprawny, a pilot miał uprawnienia. Eksperci z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych opublikowali wstępne ustalenia w sprawie tragicznego wypadku szybowca w Wielkopolsce. Po tym, jak maszyna runęła, zginął 67-letni pilot.

Minął miesiąc od tragicznej śmierci 67-letniego pilota szybowca. Do wypadku doszło w Lesznie.

Na stronie internetowej Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych pojawiły się raport wstępny. Wynika z niego, że 67-letni pilot miał wszelkie wymagane uprawnienia i wystarczające doświadczenie lotnicze, by przeprowadzić planowany wtedy lot.

Szybowiec runął na ziemię w okolicy lotniska w Lesznie
Szybowiec runął na ziemię w okolicy lotniska w Lesznie
Źródło zdjęcia: TVN24

Wypadek szybowca w Lesznie. Wstępny raport

Jak ustaliła komisja, maszyna, która w wypadku uległa całkowitemu zniszczeniu, miała niezbędną dokumentację i pozwolenia. "Samolot był w pełni sprawny technicznie, a jego nalot w chwili ostatniej obsługi przed wypadkiem wynosił 4122 godziny i 21 minut" - czytamy w raporcie.

Ostateczne wnioski, co do przyczyny tragedii znajdą się w raporcie końcowym.

"Na dzień powstania Raportu Wstępnego Komisja uważa, że warunki meteorologiczne mogły mieć wpływ na samopoczucie pilota podczas lotu, a tym samym na zaistnienie wypadku lotniczego" - napisali eksperci z PKBWL.

Wpadł w korkociąg

Tuż po wypadku, policja informowała, że 67-latek najprawdopodobniej stracił panowanie nad maszyną. Szybowiec runął na pole uprawne z wysokości 500 metrów. Przed wypadkiem maszyna wpadła w korkociąg.

- Nie wiemy, czy był to zaplanowany manewr, ale tych pętli było więcej. Pilot nie wyprowadził już maszyny i uderzył w ziemię. Co się wydarzyło, to będziemy wyjaśniać - mówiła wtedy Anna Stelmaszczyk.

Kluczowe będą kompleksowe już ustalenia biegłych z Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
SzybowiecPaństwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych
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