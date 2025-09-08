Wyciągnął nóż i zażądał pieniędzy. Wtedy do sklepu wszedł klient

Wyciągnął nóż, zażądał pieniędzy. Spłoszył go klient Źródło: KPP Nowy Tomyśl

W piątek rano do jednego ze sklepów spożywczych na terenie powiatu nowotomyskiego wszedł mężczyzna, który po zrobieniu zakupów wyciągnął nóż i próbował zmusić ekspedientkę do wydania całej gotówki.

- Jego plan nie powiódł się, ponieważ po chwili do sklepu wszedł kolejny klient, który spłoszył napastnika - relacjonuje młodszy aspirant Maja Pietruńko, oficer prasowy nowotomyskiej policji.

Mężczyzna wsiadł na rower i uciekł z miejsca zdarzenia. - Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Mundurowi zastali roztrzęsioną, ale całą i zdrową ekspedientkę, która dokładnie opisała wygląd napastnika - wyjaśnia Pietruńko.

Usłyszał zarzut

Intensywne poszukiwania napastnika przyniosły szybki efekt. Kilkadziesiąt minut po zdarzeniu policjanci z Opalenicy wytypowali i zatrzymali podejrzanego. To 61-letni mieszkaniec powiatu nowotomyskiego. - Mężczyzna początkowo zaprzeczał, że brał udział w zdarzeniu, jednak ostatecznie przyznał się do winy. Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu - podaje Pietruńko.

61-latek został zatrzymany Źródło: KPP Nowy Tomyśl

Za usiłowanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia mężczyźnie grozi nawet 20 lat więzienia. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec 61-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.