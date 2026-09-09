Poznań Tragiczny wypadek w skupie złomu. Nie żyje 21-latek Aleksandra Arendt-Czekała |

Do zdarzenia doszło we Wronkach Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Policjanci z Szamotuł wyjaśniają, co wydarzyło się na terenie skupu złomu we Wronkach.

Zgłoszenie otrzymali w środę po godzinie 11. - W jednej z firm doszło do tragicznego wypadku przy maszynie do prasowania złomu. Zginął 21-letni mężczyzna. Na razie trudno mówić o szczegółach i okolicznościach tego zdarzenia - zastrzega tvn24.pl asp. Ewelina Grzeszkowiak z szamotulskiej policji.

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Na miejscu wciąż pracują policjanci i technicy kryminalistyki, którzy zabezpieczają ślady. Przesłuchiwani są świadkowie. Policjanci zabezpieczają również nagrania z monitoringu. Czynności nadzoruje prokurator.