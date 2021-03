Wilk "zwiedzał" Poznań. Udało się go schwytać

Widziano go kilometr od Starego Rynku, przechadzał się ulicami Śródki. Schwytano go na drugim końcu Poznania, przy autostradzie. Choć budził strach wśród mieszkańców, wilk miał być niegroźny. - Jest zwierzęciem, które do niedawna było od szczenięcia przetrzymywane przez człowieka - informowało zoo.