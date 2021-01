Zniszczyli płot przy remizie i uciekli. Strażacy: dajemy im czas do soboty, potem pokażemy nagranie policji

- Przejrzeliśmy nagrania z monitoringu, my wiemy, kto to jest. Chcemy załatwić sprawę polubownie - mówi Artur Łuczak, naczelnik OSP z Sobótki (wieś koło Ostrowa Wielkopolskiego). W środę wieczorem ktoś zniszczył płot przy tamtejszej remizie. Kamery zarejestrowały dwóch mężczyzn, którzy bili się w pobliżu ogrodzenia.

- To nie pierwsze zniszczenia remizy - podkreśla Artur Łuczak, naczelnik OSP Sobótka. - W maju ktoś rzucił kamieniem w nasze drzwi wejściowe. Uszkodził wtedy daszek. Na początku podejrzewaliśmy, że tym razem też chodzi o akt wandalizmu - mówi.

Ktoś zniszczył płot przy remizie strażackiej. "My wiemy, kto to zrobił" Osp Ksrg Sobótka

Przyszli od strony stacji benzynowej

Wiedział, że ten fragment obejmują swoim zasięgiem kamery monitoringu. - Przejrzeliśmy nagrania, okazało się, że do zniszczeń doszło podczas bójki dwóch panów. Nadeszli od strony pobliskiej stacji benzynowej, gdzie zaczęli się kłócić. Kiedy byli przy naszym płocie, w pewnym momencie jeden popchnął drugiego - relacjonuje Łuczak.

- Na nagraniu widać ich twarze, wiemy, kto to jest, znamy ich - twierdzi naczelnik OSP. Mówi, że to mieszkańcy Sobótki. - Uszkodzili nam panel płotu i dwa małe drzewka. Jakiś czas temu sami zbieraliśmy pieniądze i posadziliśmy kilkanaście takich, nie wiadomo teraz, czy te dwa dojdą do siebie - martwi się Łuczak.