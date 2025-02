Od 12 lat zanikają mu płuca, na razie nie ma szans na przeszczep. Potrzebuje pomocy

Panu Piotrowi od 12 lat zanikają płuca. Oddycha dzięki butlom z tlenem, ale ich wynajęcie kosztuje, tak jak i prąd, bez którego nie będą działać. Renta już od dawna na to nie wystarcza, więc pożycza i ma długi. Ogromne. Ratunkiem byłby przeszczep, ale wciąż nie ma na to szans.

- Szukam wszystkich sposobów, ale przychodzi czas, że to nie pomaga - mówi Piotr Dubilewicz. - Jest coraz gorzej. Chodzą takie myśli po głowie, że po co mam te koszty. Po co się zadłużać, pchać się w jakieś długi? Przerwać to i koniec - przyznaje.