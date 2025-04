52-latek próbował ukraść samochód, został złapany na gorącym uczynku

Tarnowo Podgórne Źródło: google earth

Wielkopolscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który próbował ukraść samochód w Tarnowie Podgórnym. 52-latek był poszukiwany do odbycia kary więzienia za wcześniejsze przestępstwa.

W nocy z 27 na 28 marca poznańscy policjanci patrolowali rejon Tarnowa Podgórnego, gdzie w ostatnim czasie dochodziło do kradzieży aut. W pewnym momencie, funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, który "zachowywał się dziwnie" w pobliżu jednego z zaparkowanych samochodów.

Nadkomisarz Maciej Święcichowski z zespołu prasowego wielkopolskiej policji przekazał, że policjanci próbowali zatrzymać 52-latka, który wsiadł do auta, minął mundurowych i zaczął uciekać.

Po dojechaniu do Kiekrza, mężczyzna porzucił auto i rozpoczął pieszą ucieczkę. Funkcjonariusze szybko go dogonili i zatrzymali. Znaleziono przy nim różne przedmioty, które mogły służyć do włamań i zagłuszania sygnałów GPS. Odzyskano także samochód warty 90 tysięcy złotych.

Po sprawdzeniu 52-latka w systemach policyjnych wyszło na jaw, że był poszukiwany do odbycia kary więzienia za wcześniejsze przestępstwa.

Za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat więzienia.

