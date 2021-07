Sprzedawali narkotyki w trzech powiatach. Czternaście osób, czterdzieści zarzutów

Czternaście osób odpowie przed sądem za handel narkotykami - to efekt pracy śledczych z Szamotuł (woj. wielkopolskie). Łącznie podejrzani usłyszeli 40 zarzutów. - Sprawa okazała się wielowątkowa - przekazała młodszy aspirant Sandra Chuda z szamotulskiej policji. Do sądu trafił akt oskarżenia.

Mężczyźnie przedstawiono zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz ich sprzedaży. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. - Sprawa okazała się wielowątkowa, a dzięki zebranym materiałom dowodowym od września ubiegłego roku do czerwca policjanci zatrzymali w sumie 14 osób do sprawy - zaznaczyła Chuda.

14 osób i 40 zarzutów

Zatrzymani to mieszkańcy gminy Szamotuły, Poznania, Pniew, gminy Rokietnica, gminy Obrzycko oraz powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego - w wieku od 18 do 49 lat. Wśród nich była jedna kobieta. Jak podała Chuda, prokuratura przedstawiła podejrzanym łącznie 40 zarzutów, między innymi za posiadanie znacznych ilości narkotyków oraz nowych substancji psychoaktywnych, wprowadzanie do obrotu znacznych ilości nielegalnych substancji, handel, udzielanie oraz wytwarzanie narkotyków czy posiadanie przyrządów służących do przerabiania środków odurzających lub psychotropowych. Sąd tymczasowo aresztował trzech podejrzanych, z czego wobec dwóch ten środek zapobiegawczy jest nadal stosowany. Wobec pozostałych prokurator zastosował dozór policyjny. Części z oskarżonych, odpowiadających za wprowadzenie do obrotu znacznych ilości narkotyków, grozi do 12 lat więzienia.