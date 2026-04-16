Poznań Wjechał Porsche w trzy auta i w słup Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Swarzędz. Stracił panowanie nad porsche

Tuż po godzinie 11 służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem porsche w Swarzędzu pod Poznaniem.

- Na tę chwilę mogę powiedzieć, że kierowca pojazdu marki porsche z nieustalonych dotąd przyczyn stracił panowanie i uderzył w trzy zaparkowane samochody, a następnie w słup energetyczny - poinformował podkom. Łukasz Paterski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Nie wiadomo, dlaczego kierowca stracił panowanie nad autem

Wiadomo, że autem kierował około 50-letni mężczyzna. Badanie alkomatem potwierdziło, że jest trzeźwy. Kierowca nie doznał poważniejszych obrażeń. - Trwa opatrywanie poszkodowanego na miejscu. Jego stan zdrowia zostanie dokładnie zbadany - dodał Paterski.

