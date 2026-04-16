Wjechał Porsche w trzy auta i w słup
Tuż po godzinie 11 służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem porsche w Swarzędzu pod Poznaniem.
- Na tę chwilę mogę powiedzieć, że kierowca pojazdu marki porsche z nieustalonych dotąd przyczyn stracił panowanie i uderzył w trzy zaparkowane samochody, a następnie w słup energetyczny - poinformował podkom. Łukasz Paterski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Wiadomo, że autem kierował około 50-letni mężczyzna. Badanie alkomatem potwierdziło, że jest trzeźwy. Kierowca nie doznał poważniejszych obrażeń. - Trwa opatrywanie poszkodowanego na miejscu. Jego stan zdrowia zostanie dokładnie zbadany - dodał Paterski.
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Roman Ratajski