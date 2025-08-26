Logo strona główna
Poznań

Wjechał na przejazd, gdy rogatki były już opuszczone. Nagranie

Grodzisk Wielkopolski. Wjechał na przejazd
Kierowca auta wjechał na tory, gdy rogatki były opuszczone. Uderzył w jego pociąg
Źródło: PKP PLK
W sieci pojawiło się nagranie ze zdarzenia, do którego doszło w Strykowie (woj. wielkopolskie). Kierowca auta wjechał na przejazd kolejowy, gdy rogatki były już opuszczone i pociąg uderzył w tył samochodu.

Do zdarzenia doszło 18 sierpnia na przejeździe kolejowo-drogowym na szlaku Granowo-Stęszew. Kierowca samochodu osobowego wjechał pod pociąg Kolei Wielkopolskich relacji Poznań Główny – Wolsztyn.

PKP Polskie Linie Kolejowe udostępniły nagranie z wypadku. Widać na nim, jak rogatki opuszczają się na przejazd kolejowy. W pewnym momencie na tory wjeżdża samochód, a jego kierowca zatrzymuje się na środku. Po chwili w tył auta wjeżdża pociąg Kolei Wielkopolskich.

Kierowca auta został ranny i przewieziony do szpitala w Grodzisku Wielkopolskim, a ruch pociągów wstrzymano na około dwie godziny.

Kierowca wjechał na przejazd kolejowy, gdy rogatki były opuszczone
Kierowca wjechał na przejazd kolejowy, gdy rogatki były opuszczone
Źródło: PLK S.A.

Świadek wezwał służby

PKP PLK poinformowało, że uszkodzeniu uległ pociąg oraz drąg rogatkowy.

"Na pochwałę zasługuje zachowanie kobiety będącej świadkiem wypadku. Skorzystała z Żółtej Naklejki zamieszczonej na napędzie rogatki. Zadzwoniła na 112 i podała indywidualny numer przejazdu z naklejki. Dzięki temu pomoc dotarła szybko i we właściwe miejsce" - czytamy w komunikacie.

Rada gabinetowa, weto prezydenta i CPK. Konferencja rzecznika rządu
Dowiedz się więcej:

Rada gabinetowa, weto prezydenta i CPK. Konferencja rzecznika rządu

Na żywo

Autorka/Autor: MR/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PLK S.A.

pociągi, województwo wielkopolskie
