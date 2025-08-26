Wjechał na przejazd, gdy rogatki były już opuszczone. Nagranie

Kierowca auta wjechał na tory, gdy rogatki były opuszczone. Uderzył w jego pociąg Źródło: PKP PLK

Do zdarzenia doszło 18 sierpnia na przejeździe kolejowo-drogowym na szlaku Granowo-Stęszew. Kierowca samochodu osobowego wjechał pod pociąg Kolei Wielkopolskich relacji Poznań Główny – Wolsztyn.

PKP Polskie Linie Kolejowe udostępniły nagranie z wypadku. Widać na nim, jak rogatki opuszczają się na przejazd kolejowy. W pewnym momencie na tory wjeżdża samochód, a jego kierowca zatrzymuje się na środku. Po chwili w tył auta wjeżdża pociąg Kolei Wielkopolskich.

Kierowca auta został ranny i przewieziony do szpitala w Grodzisku Wielkopolskim, a ruch pociągów wstrzymano na około dwie godziny.

Kierowca wjechał na przejazd kolejowy, gdy rogatki były opuszczone Źródło: PLK S.A.

Świadek wezwał służby

PKP PLK poinformowało, że uszkodzeniu uległ pociąg oraz drąg rogatkowy.

"Na pochwałę zasługuje zachowanie kobiety będącej świadkiem wypadku. Skorzystała z Żółtej Naklejki zamieszczonej na napędzie rogatki. Zadzwoniła na 112 i podała indywidualny numer przejazdu z naklejki. Dzięki temu pomoc dotarła szybko i we właściwe miejsce" - czytamy w komunikacie.