Wjechał na przejazd, gdy rogatki były już opuszczone. Nagranie

Do zdarzenia doszło 18 sierpnia na przejeździe kolejowo-drogowym na szlaku Granowo-Stęszew. Kierowca samochodu osobowego wjechał pod pociąg Kolei Wielkopolskich relacji Poznań Główny – Wolsztyn.
PKP Polskie Linie Kolejowe udostępniły nagranie z wypadku. Widać na nim, jak rogatki opuszczają się na przejazd kolejowy. W pewnym momencie na tory wjeżdża samochód, a jego kierowca zatrzymuje się na środku. Po chwili w tył auta wjeżdża pociąg Kolei Wielkopolskich.
Kierowca auta został ranny i przewieziony do szpitala w Grodzisku Wielkopolskim, a ruch pociągów wstrzymano na około dwie godziny.
Świadek wezwał służby
PKP PLK poinformowało, że uszkodzeniu uległ pociąg oraz drąg rogatkowy.
"Na pochwałę zasługuje zachowanie kobiety będącej świadkiem wypadku. Skorzystała z Żółtej Naklejki zamieszczonej na napędzie rogatki. Zadzwoniła na 112 i podała indywidualny numer przejazdu z naklejki. Dzięki temu pomoc dotarła szybko i we właściwe miejsce" - czytamy w komunikacie.
Autorka/Autor: MR/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PLK S.A.