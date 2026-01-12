Po zderzeniu jeden z samochodów wjechał w sklep

Do zdarzenia doszło w powiecie konińskim (województwo wielkopolskie) Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie przed jednym ze sklepów w miejscowości Stare Miasto w powiecie konińskim.

"Dziś w miejscowości Stare Miasto doszło do nietypowego zdarzenia drogowego. Kierujący mercedesem nie zachował należytej ostrożności i uderzył w zaparkowanego opla. W wyniku uderzenia opel przemieścił się i uderzył w drzwi jednego z marketów" - podała Komenda Miejska Policji w Koninie.

Nietypowe zdarzenie drogowe w Koninie Źródło: KMP w Koninie

48-letni kierujący mercedesem był trzeźwy.

W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

Widok ze środka sklepu Źródło: KMP w Koninie

