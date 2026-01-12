Po zderzeniu jeden z samochodów wjechał w sklep

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie przed jednym ze sklepów w miejscowości Stare Miasto w powiecie konińskim.
"Dziś w miejscowości Stare Miasto doszło do nietypowego zdarzenia drogowego. Kierujący mercedesem nie zachował należytej ostrożności i uderzył w zaparkowanego opla. W wyniku uderzenia opel przemieścił się i uderzył w drzwi jednego z marketów" - podała Komenda Miejska Policji w Koninie.
48-letni kierujący mercedesem był trzeźwy.
W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.
Autorka/Autor: mm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Koninie