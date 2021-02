Podjeżdżał karetką na sygnale, podawał się za ratownika i prosił księży o pieniądze "na paliwo"

Do niecodziennej sytuacji doszło w ubiegły piątek, a przestępca za swój cel obrał księży. - Zgłoszenia o oszustwie i próbie oszustwa otrzymaliśmy od księży i prowadzących kancelarie w parafiach na terenie gmin Skoki, Damasławek i Kłecko - informuje Dominik Zieliński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

- W rozmowie przedstawiał historie, że przewozi krew, albo że przewozi chorego i awarii uległ bak i wyciekło paliwo, a on musi zatankować za 200–300 złotych, aby dojechać do celu - tłumaczy Zieliński.

"Nigdy nie słyszałem o podobnym przypadku"

Policjanci próbują teraz ustalić czy mężczyzna mógł oszukać więcej osób. Nie wiedzą na razie czy faktycznie ma strój ratownika, czy jedynie przypominający go. Podobnie jak nie wiadomo czy porusza się prawdziwą karetką, czy też samochodem, który przerobił, by tak wyglądał. - Od osób zgłaszających wiemy, że samochód miał napis "ambulance" i że był on "na sygnale" - wyjaśnia Zieliński.