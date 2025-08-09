Logo strona główna
Poznań

Samochód pod wodą, a w nim dwa ciała

Na miejscu pracuje straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Na miejscu pracuje straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Shutterstock
W pokopalnianym zbiorniku wodnym w Russocicach w Wielkopolsce znaleziono samochód, a w nim ciała dwóch osób. Na miejsce zadysponowano grupę płetwonurków z Konina i poznańską grupę strażaków z sonarem.

Około godziny 11.20 służby otrzymały wezwanie do gminy Władysławów w powiecie tureckim. Według wstępnych informacji w pokopalnianym zbiorniku wodnym w miejscowości Russocice znaleziono samochód. W pojeździe na głębokości kilku metrów znajdowały się dwie osoby.

Jak poinformował Martin Halasz, rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej w Poznaniu, na miejsce zadysponowano grupę płetwonurków z Konina i oraz poznańską grupę strażaków z sonarem. - Po dojechaniu na miejsce, okazało się, że pojazd znajduje się na głębokości 5 metrów i jest około 10 metrów od brzegu - przekazał Halasz. 

Ze względu na widoczne oznaki śmierci u poszkodowanych służby odstąpiły od natychmiastowej ewakuacji osób uwięzionych w aucie. Na miejscu pracuje policja i prokurator.

Więcej informacji wkrótce.

Autorka/Autor: aa/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

