Samochód pod wodą, a w nim dwa ciała

Około godziny 11.20 służby otrzymały wezwanie do gminy Władysławów w powiecie tureckim. Według wstępnych informacji w pokopalnianym zbiorniku wodnym w miejscowości Russocice znaleziono samochód. W pojeździe na głębokości kilku metrów znajdowały się dwie osoby.

Jak poinformował Martin Halasz, rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej w Poznaniu, na miejsce zadysponowano grupę płetwonurków z Konina i oraz poznańską grupę strażaków z sonarem. - Po dojechaniu na miejsce, okazało się, że pojazd znajduje się na głębokości 5 metrów i jest około 10 metrów od brzegu - przekazał Halasz.

Ze względu na widoczne oznaki śmierci u poszkodowanych służby odstąpiły od natychmiastowej ewakuacji osób uwięzionych w aucie. Na miejscu pracuje policja i prokurator.

