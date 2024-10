Wyjechała na wakacje, zostawiając psa w zamknięciu. Pomogła aplikacja ratunkowa dla zwierząt

Mieszkanka gminy Szamotuły zostawiła w klatce w mieszkaniu psa, a sama wyjechała na wakacje. Zgłoszenie o zwierzęciu w potrzebie złożyła anonimowa osoba za pośrednictwem aplikacji Animal Helper. Dyspozytorki poprosiły o pomoc policję. Funkcjonariusze pojechali na miejsce i dotarli do wygłodniałego psa.

"Wyjechała na wakacje i zostawiła psa w zamknięciu, bez jedzenia i wody" - takie zgłoszenie pod koniec września wpłynęło do centrali Animal Helper. Prośbę o pomoc dla zwierzęcia w potrzebie przesłała anonimowa osoba za pośrednictwem aplikacji działającej na podobnej zasadzie jak numer 112.

- Policjanci ustalili, że kobieta wyjechała kilka dni wcześniej, a z mieszkania słychać było szczekanie i skomlenie psa. Nie było widać, aby ktokolwiek odwiedzał czworonoga, by go nakarmić czy wyprowadzić - poinformowała st. asp. Sandra Chuda z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach. Do mieszkania udało się wejść, dzięki obecności właściciela mieszkania, który wynajmował lokal właścicielce psa.