Gigantyczny pacjent, sprzęt też. Nagranie z wizyty słonia Ninio u dentysty

Do słonia Ninio z poznańskiego zoo znów przyjechali dentyści z RPA. Podali mu kroplówki w 10-litrowych workach i uśpili pięciotonowe "maleństwo". W ruch poszły wielkie młoty, dłuta i wiertarki. Nagranie z "sali operacyjnej".

Przywykł do opiekunów na wybiegu, do lekarzy w kitlach też. Słoń Nino z poznańskiego zoo już po raz szósty przechodzi zabieg dentystyczny. Jest on pokłosiem sierpniowej operacji, podczas której usunięto mu cios, w którym rozszczelniła się plomba i wdał się stan zapalny. Wtedy usuwanie ciosa zajęło aż pięć godzin. Ze względów zdrowotnych słonia trzeba było wybudzić, a operację przerwać. Dziś jest ona kontynuowana.

- To dla nas kolejne bardzo stresujący dzień, ponieważ słoń specjalnej troski, nasz Ninio musi mieć ponowną operację ze względu na to, że przy usuwaniu ciosa został kawałeczek kości. Jej usunięcie jest konieczne, bo chcemy zapobiec powrotowi infekcji - mówiła tuż przed operacją Ewa Zgrabczyńska, dyrektor zoo w Poznaniu.

Operację znów przeprowadzają lekarze weterynarii: prof. Gerhard Steenkamp i prof. Adrian Tordiffe z Uniwersytetu w Pretorii (RPA).

To już szósta operacja Ninia Zoo w Poznaniu

Gigantyczny pacjent, sprzęt też

Ninio przygotowywał się do operacji. Dzień przed nią nie dostał żadnego posiłku. - To nie jest dla niego normalne, więc pewnie się domyślił, że coś kombinujemy - mówi Małgorzata Chodyła, rzecznik zoo w Poznaniu.

Około godziny 10 zwierzę zostało uśpione. Chodyła podkreśliła, że przeprowadzenie zabiegu u uśpionego, ważącego ponad pięć ton zwierzęcia, nie jest proste. - Żeby wyciągnąć i położyć odpowiednio trąbę słonia przy intubacji są potrzebne dwie-trzy osoby. Do podniesienia i przełożenia nogi, tak by jedna nie przygniatała drugiej, potrzeba sześciu silnych mężczyzn – opowiadała.

Zgrabczyńska dodała: - W ruch poszły kroplówki w 10-litrowych workach i duże ilości środków usypiających, które trzeba było dostosować do jego wagi. Do tego młoty, dłuta i wiertarki, które wielkością przypominają sprzęt do remontu mieszkania.

To, o czym mówi dyrektor Zgrabczyńska, można zobaczyć nagraniu z "sali operacyjnej", które udostępniło zoo.

Słoń waży ponad 5 ton Zoo w Poznaniu

Okłady z błota

Pierwsze dni po zbiegu mogą być dla Ninia trudne. Pracownicy zoo nie mają wątpliwości, że słoń będzie odczuwał ból - jak to po wizycie u dentysty. - Ninio jest bardzo cierpliwym pacjentem. Poprzednim razem dobrze zniósł operację. Zaskoczył nas tym, że sam zastosował techniki pielęgnacyjne oraz przeciwbólowe. Kładł się na piasku bolącą częścią głowy, a w dziurę po ciosie wkładał trąbą błoto. Trochę się obawialiśmy, czy nie będzie to prowadziło do stanów zapalnych. Okazało się, że natura i Ninio najlepiej wiedzą, jak sobie poradzić - mówi Zgrabczyńska.

Operację przeprowadzają lekarze z RPA TVN24

