Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Zamiast poręczy zamontowali barierki. Muszą je zlikwidować

"Barierkoza" przy ulicy Kutrzeby
Poznań. Tak wyremontowano schody przy pomniku Armii Poznań
Źródło: Filip Czekała/TVN24
Są konsekwencje kuriozalnego remontu schodów prowadzących do Pomnika Armii Poznań. Po interwencji biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, Zarząd Zieleni Miejskiej zdeklarował, że barierki stosowane przy drogach rowerowych, zastosowane tutaj jako poręcz, oraz biało-czerwone zapory przed wtargnięciem na jezdnię znikną.

O kuriozalnych efektach remontu schodów informowaliśmy 21 sierpnia. Na temat zwrócił uwagę Tomasz Hejna, prowadzący fanpage Gemela Poznańska. "Czułem, że odwalone zostanie takie papudractwo (w gwarze poznańskiej partactwo - red.)" - skomentował.

Ktoś ma tu nierówno pod... nogami. Kuriozalny remont schodów w centrum Poznania
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ktoś ma tu nierówno pod... nogami. Kuriozalny remont schodów w centrum Poznania

Przy schodach pojawiły się szare barierki. - Oczywiście, przy nowych realizacjach, przy remontach schody muszą być wyposażone w poręcze. Ale zaznaczę - w poręcze, a nie barierki! To, co tu stanęło, to zwykłe barierki stosowane przy drogach, a nie poręcze dedykowane do takich rzeczy. To jest obszar ochrony konserwatorskiej, w tym miejscu należałoby zrobić stylizowaną poręcz - mówił tvn24.pl Hejna.

Dodatkowo te barierki się nie schodzą. Najjaskrawiej widać to przy ostatnim segmencie - gdyby barierki były w jednej płaszczyźnie, między nimi powstałaby spora dziura. Co zrobiono? Barierki ułożono na zakładkę...

Na końcu schodów, przy zejściu na chodnik przy ulicy Kutrzeby, dodatkowo zamontowano biało-czerwone barierki. Jak tłumaczyła wicedyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu, mają one poprawić bezpieczeństwo. - Kiedy te schody były w kiepskim stanie, to wszyscy chodzący tamtędy zwalniali. Teraz, kiedy je przywróciliśmy do dobrego stanu, obawiałam się, że dzieciaki, spiesząc się do szkoły, będą zbiegać po tych schodach i będą mogły wpaść pod samochód. To jest tylko i wyłącznie podyktowane bezpieczeństwem - mówiła Julia Syska-Wieczorek, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej.

Barierki zamontowano na zakładkę
Barierki zamontowano na zakładkę
Źródło: Filip Czekała/TVN24

Niezgodne z katalogiem i

I jedne, i drugie według Katalogu Mebli Miejskich Poznania nie powinny być stosowane w tym miejscu bez dodatkowej akceptacji plastyka miejskiego oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków.

- Wezwaliśmy Zarząd Zieleni Miejskiej do wyjaśnień. Z naszej strony nie było żadnego pozwolenia na ten projekt - mówił pod koniec sierpnia Jacek Maleszka z MKZ.

"Barierkoza" przy ulicy Kutrzeby
"Barierkoza" przy ulicy Kutrzeby
Źródło: Filip Czekała/TVN24

Zarząd Zieleni Miejskiej twierdził, że w tym przypadku mowa o przywróceniu do stanu pierwotnego, a wówczas takie zgody nie są wymagane.

- Wykorzystaliśmy te materiały, które wcześniej tam były. Barierki też kiedyś były, ale zostały zdemontowane jakieś 5-10 lat temu - mówiła Julia Syska-Wieczorek.

Tyle że na najstarszych zdjęciach z Google Street View z 2011 roku śladu po barierkach nie ma.

Maleszka w rozmowie z tvn24.pl ocenił to jako "odważną tezę". - Nie wydawaliśmy konserwatorskiego pozwolenia na powstanie tych barierek. To musi zostać zmienione - podkreślił.

Takie barierki zamontowano przy schodach
Takie barierki zamontowano przy schodach
Źródło: Filip Czekała/TVN24

Jak przekazał w poniedziałek, w odpowiedzi na pismo z MKZ, Zarząd Zieleni Miejskiej, była to jedynie naprawa schodów.

- Rzeczywiście naprawę schodów Zarząd Zieleni Miejskiej wykonał w ramach prac bieżących. W piśmie zdeklarowali, że barierki zostaną demontowane - powiedział Maleszka.

Barierki przy wyremontowanych schodach
Barierki przy wyremontowanych schodach
Źródło: Filip Czekała/TVN24

Zwróciliśmy się do Zarządu Zieleni Miejskiej o komentarz w tej sprawie.

- Jestem po rozmowie z konserwatorem. Faktycznie zdemontujemy te barierki, a w zamian zamontujemy normalną poręcz, taką, na którą zgodę wyrażą MKZ i plastyk miejski - mówi Julia Wieczorek-Syska, zastępca dyrektora odpowiadająca za tą inwestycję.

A co z "biało-czerwonymi zaporami"? - Zostaną teraz likwidowane, natomiast jeszcze będę rozmawiała na ten temat. Stanowisko zarządu dzielnicy i dyrektor pobliskiego liceum jest takie, że zapory ograniczające możliwość wbiegnięcia młodzieży na pasy bez zielonego światła, może nie w takiej formie, są tu potrzebne, żeby nie doszło do nieszczęścia - tłumaczy.

ZZM nie planował natomiast wyrównania stopni. - To była tylko i wyłącznie naprawa, wyrównanie terenu i podwyższenie stopni, które gdzieś tam były pochyłe - przekazała Syska-Wieczorek.

Tyle że to nieprawda. Po remoncie stopnie na schodach mają nierówne długości. Dla przykładu - od dołu mamy trzy krótkie stopnie, potem długi - z dwóch betonowych bloczków - jeden krótki i podest, a za nim dwa krótkie stopnie, jeden długi i znów krótki. Idąc z góry, można nie dostrzec, że przed nami będzie podwójny stopień - łączenie płyt przypada dokładnie w połowie i można odnieść wrażenie, że każdy z betonowych bloczków to kolejny stopień. A wtedy łatwo o utratę równowagi.

- Przekażę w takim razie budowlańcowi, żeby jeszcze raz tam pojechał, przeanalizował, przeszedł się i ze spokojem to wszystko obejrzał, żeby tam absolutnie nie dochodziło do żadnych takich rzeczy - kończy Syska-Wieczorek.

Stopnie schodów mają różną długość
Stopnie schodów mają różną długość
Źródło: Filip Czekała/TVN24

Oczekiwany remont

Schody prowadzące z ulicy Kutrzeby do Pomnika Armii Poznań od lat wymagały remontu. Stopnie się pozapadały, krawężniki poprzechylały, nawierzchnia między ich kolejnymi częściami była dziurawa i pełna kamieni. - Już od 10-15 lat były w bardzo złym stanie technicznym - przyznawała Syska-Wieczorek.

Schody przed remontem
Schody przed remontem
Źródło: Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu

Na zdjęciach Google Street View z października 2024 roku zobaczyć można jeszcze znak ostrzegawczy "Uwaga inne niebezpieczeństwo" z tabliczką "UWAGA ! SCHODY DO REMONTU", na którym ktoś złośliwie dopisał "w 2044 r.".

Remont udało się zrealizować 19 lat wcześniej.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: FC/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Filip Czekała/TVN24

Udostępnij:
Czytaj także:
imageTitle
"Dlaczego została wykluczona Rosja, a Izrael nie?"
Najnowsze
SKRAJNY-GRANAT
Tragiczny wypadek w Tatrach. Turysta spadł ze szlaku
Kraków
Panorama współczesnego Pekinu
"Polski drób wraca na chiński rynek". Jest porozumienie
BIZNES
Warszawa Centralna
Osiem dni bez Dworca Centralnego. Kolejarze podpisali umowę
WARSZAWA
forum-1037485565
Obserwatorzy z USA na manewrach Zapad-2025. "Pokażemy wszystko"
Świat
shutterstock_1922226152
"Zgaga wypaliła pani gardło". Usłyszała pacjentka w ciąży, u której już rozwijał się nowotwór.
Anna Bielecka
Spotkanie Prezydenta RP z szefem chińskiego MSZ
Nawrocki spotkał się z szefem chińskiej dyplomacji. Rozmawiali o rosyjskich dronach
Polska
ai si sztuczna inteligencja shutterstock_2577110797
Ministra stworzona przez AI. Premier przedstawił ją jako członkinię rządu
Świat
sklejka1
Dwie odwróciły uwagę, trzecia szukała kosztowności. Nagrała ich kamera
Trójmiasto
Gdzie jest burza
W mocy alarmy drugiego stopnia
METEO
shutterstock_2250571743
Dwie szóstki w Lotto. Podano, gdzie padły
BIZNES
Burza
Gdzie jest burza? Wyładowania w kolejnych województwach
METEO
Filip Rak, ogromny talent
Polak szokuje. O co chodziło z "kremikiem" i "parasolką"?
Rafał Kazimierczak
Oslo, Norway. September 2021. The outdoor view of the Foreign affairs ministry of Norway building in the city center
"Niedopuszczalne". Norwegia wzywa ambasadora Rosji
Świat
szczepienie szczepienia AdobeStock_478332164_1
Koronawirus znów w natarciu. Ruszyły zapisy na szczepienia
Zuzanna Kuffel
imageTitle
Zadanie wykonane koncertowo. Polscy siatkarze już z awansem
EUROSPORT
2025-09-14-0858-RTL-HR-881920_UNUSUALTHEFTONISLANDOFKRK-0001
Zabrał "pamiątkę" z kawiarni w Chorwacji. "Najdziwniejsza kradzież"
Ciekawostki
Prezydent Donald Trump w Muzeum Biblii, 8 września 2025
Trump postawił warunek, Bruksela odpowiada
BIZNES
Pogodnie, słonecznie
Napłynie do nas chłód
METEO
pap_20241009_0J7
Gdzie jest najbliższy schron? Czy jechać po dziecko? Ekspert wyjaśnia
Polska
Minuta ciszy dla Charliego Kirka w Sejmie
Radny śmiał się z "minuty ciszy dla Charliego Kirka"
Poznań
imageTitle
Kolejny rekord świata Duplantisa. Przekroczył magiczną granicę
EUROSPORT
imageTitle
Polska pokonała Katar w drugim meczu mistrzostw świata
EUROSPORT
Zamknięte przejście kolejowe z Białorusią
Jedwabny Szlak. Zamknięcie granicy może słono kosztować
BIZNES
imageTitle
Anita Włodarczyk bez medalu mistrzostw świata
EUROSPORT
Drony "klejone na taśmę"? Tak, celowo. Nie ulegaj dezinformacji
"Drony klejone na taśmę"? Tak, celowo
Jan Kunert
Charlie Kirk
Pracownicy zawieszani i zwalniani za komentarze po śmierci Charliego Kirka
BIZNES
Napastnik zaatakował kobietę w Łodzi
Zaszedł kobietę od tyłu i zaczął dusić
Łódź
Gotówka w bagażu Ukrainki
W bagażu miała fortunę, wpadła na granicy
Rzeszów
Wang Yi, minister spraw zagranicznych Chin
"Srebrny lis" w Warszawie. Kim jest Wang Yi
Maciej Michałek
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica